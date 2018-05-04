Akhisarspor ligde kalmayı garantilemek istiyor

İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Teleset Mobilya Akhisarspor 4 günde hem kurtuluşa hem de prestij maçlarına çıkacak. İlk olarak pazar günü şampiyonluğun güçlü adaylarından lider Galatasaray'ı konuk edecek yeşil-siyahlılar, çarşamba günü de Diyarbakır'da Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Galatasaray'ı yenip ligde kalışını ilan etmek isteyen Yeşik-Siyahlı ekip, kupayı da müzesine götürüp tarihi bir başarı elde etmenin peşinde koşacak.

Akhisarspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yenerse önce kurtuluş meşalesini yakacak ardından tarihinde ilk defa UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanacak. Teknik direktör Okan Buruk, kupa finalinden önce ligi garantiye almak istediklerini söyledi. Galatasaray karşılaşmasından iyi bir skorla ayrılacaklarına inandığını belirten Buruk, "Kupa finaline rahat kafayla çıkmak bizim için çok önemli. Camiamıza iki kulvarda da sevinçler yaşatmak istiyoruz" dedi.