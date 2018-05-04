Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı borsa 102 bin puanın altında
Dolar rekor üstüne rekor kırdı
Yıldırım ve Bahçeli Erdoğan için birlikte YSK'ya başvurdu
Yıldırım ve Bahçeli Erdoğan için...
CHP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Cumhurbaşkanlığı için CHP'nin adayı Muharrem...
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...

Akhisarspor ligde kalmayı garantilemek istiyor

İZMİR, () Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Teleset Mobilya Akhisarspor 4 günde hem kurtuluşa hem de prestij maçlarına çıkacak. İlk olarak pazar günü şampiyonluğun güçlü adaylarından...

Akhisarspor ligde kalmayı garantilemek istiyor

İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Teleset Mobilya Akhisarspor 4 günde hem kurtuluşa hem de prestij maçlarına çıkacak. İlk olarak pazar günü şampiyonluğun güçlü adaylarından lider Galatasaray'ı konuk edecek yeşil-siyahlılar, çarşamba günü de Diyarbakır'da Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Galatasaray'ı yenip ligde kalışını ilan etmek isteyen Yeşik-Siyahlı ekip, kupayı da müzesine götürüp tarihi bir başarı elde etmenin peşinde koşacak.
Akhisarspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yenerse önce kurtuluş meşalesini yakacak ardından tarihinde ilk defa UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanacak. Teknik direktör Okan Buruk, kupa finalinden önce ligi garantiye almak istediklerini söyledi. Galatasaray karşılaşmasından iyi bir skorla ayrılacaklarına inandığını belirten Buruk, "Kupa finaline rahat kafayla çıkmak bizim için çok önemli. Camiamıza iki kulvarda da sevinçler yaşatmak istiyoruz" dedi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314