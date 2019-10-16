Akhisarspor liderliği geri almak istiyor
AKHİSAR, () TFF 1. Lig'de sezona milli maçlar nedeniyle verilen aradan önce Giresunspor'a tek golle yenilerek liderlikten inen Akhisarspor, bu hafta koltuğu geri almanın hesaplarını yapıyor. Ligde zirvenin 1 puan gerisine düşen yeşil-siyahlı...
AKHİSAR, ()
TFF 1. Lig'de sezona milli maçlar nedeniyle verilen aradan önce Giresunspor'a tek golle yenilerek liderlikten inen Akhisarspor, bu hafta koltuğu geri almanın hesaplarını yapıyor. Ligde zirvenin 1 puan gerisine düşen yeşil-siyahlı ekip, 8. haftanın açılış maçında cuma günü eksi 2 puanla son sıradaki Eskişehirspor'u konuk edecek. Akhisarspor, rakibini yenerek yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor. Milli aranın kendilerine iyi geldiğini, Taha dışındaki sakatların takıma döndüğünü hatırlatan teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Daha önce yine milli maçlar için verilen aradan sonra üst üste 3 galibiyet alarak liderliğe yükselmiştik. Yine çıkışa geçeceğiz" diye konuştu. Akhisarspor'da teknik heyet, futbolcular, aileleri ve kulüp personeli, Musa Nizam'ın davetlisi olarak akşam yemeğinde buluşup stres attı.
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|7
|11
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|7
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|10
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|12. Beşiktaş
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|8
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|7
|8
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|8
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|7
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|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
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|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2