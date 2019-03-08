Akhisarspor kurtuluş yolunda zor dönemeçte

İZMİR, () -

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yenerek 8 maçlık galibiyet hasretine son veren ve kümede kalma umutlarını artıran sonuncu Akhisarspor yarın, Trabzonspor deplasmanında terleyecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 16:00'da başlayacak. Konuk takımda sakatlıkları süren Eray, Cikalleshi, Mustafa, Dany ve Güray ile cezalı Manu forma giyemeyecek. Yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan kaleci Fatih ile orta saha Josue de Trabzon'da sahada olmayacak.

Alanyaspor galibiyetiyle moral bulduklarını ifade eden teknik direktör Cem Kavçak, Trabzonspor karşısında ellerinden gelen en iyi mücadeleyi göstereceklerini söyledi. Her maçın final niteliği taşıdığını anlatan genç teknik adam, "Oyuncularımıza inanıyoruz. Önemli eksiklerimiz olsa da kadromuzdaki her futbolcu bizler için çok değerli. Umarım Trabzon'dan galip gelir ve bu sezon ilk kez üst üste iki maçı kazanırız" dedi.

Sezonun ilk yarısında Akhisar'da oynanan müsabakayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı. Geçen sezon ise Ege ekibi Trabzonspor'u deplasmanda 6-1 yenerek tarihi bir skora imza atmıştı.

Akhisarspor'un muhtemel 11'i: "Lukac - Zeki, Caner, Cocalic, Kadir, Sissoko, Aykut, Barbosa, Bilal, Regattin, Bokila"