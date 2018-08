Akhisarspor kupayı istiyor

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de sezon öncesi Türkiye Kupası'nın son şampiyonu olarak pazar günü son lig şampiyonu Galatasaray'la Konya'da Süper Kupa Finali'ne çıkacak Akhisarspor, bir ilki daha başarmayı hedefliyor. Geçen sezon yarı finalde Galatasaray, finalde ise Fenerbahçe'yi geçerek tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanıp UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hakkını elde eden Akigo, yeni sezona da kupayla başlamak istiyor. Erzurum ve Avusturya kamplarının ardından Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde final hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Saffet Susic, "Süper Kupa'da neden yeni bir sürpriz olmasın" dedi.

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, tek üzüntülerinin kampta genç oyuncu Onur'un çapraz bağlarının kopması olduğunu belirten Boşnak teknik adam, "Son 1 ay boyunca çok iyi çalıştık. Oyuncularımın performanslarından memnunum. Süper Kupa maçında Türkiye'nin en iyi ekiplerinden birine, son şampiyona karşı oynayacağız. Normal olarak maçın en büyük favorisi Galatasaray. Ama her zaman favoriler galip gelmez. Bu gördüğünüz takım geçen sene her kulvarda çok büyük sürprizler yaptı, neden bir sürpriz yapmasın" diye konuştu.

Transferde şimdiye kadar Muğdat, Soner, Olcan, Henrique gibi 8 isimle vedalaşıp Elvis Manu, Vrsajevic, Güray ve Josue'yi alarak 4 takviye yapan Akhisar'da Susic, en az 2 transfer daha yapacaklarını söyledi.

Susic, "Transfer sezonunun bitmesine az bir süremiz kaldı. Yine 2 tane futbolcu alma düşüncemiz var ama transferler sadece bana bağlı değil" ifadelerini kullandı. Takıma ofansif bir futbol oynatmak istediğini belirten Saffet Susic, "Bugüne kadar bütün çalıştırdığım takımlar ofansif futbol sergiledi. Ben bunu Akhisarspor'da tekrar yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok iyi futbolcularımız var ve bu sistemi uygulayabilirler. Forvet arkasında ofansif özelliği olan bir transfere ihtiyaç duyuyorum. Öncelikle buna ağırlık veriyoruz. Elimizde 3 stoper var. Şu an stoper transferi bizim için çok acele değil" dedi. Susic, yeni transferlerden Josue'nin uzun süre sahalardan uzak kaldığını, zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı.

SELEZNYOV'UN ALTERNATİFİ MANU

AKHİSARSPOR Teknik Direktörü Saffet Susic, hücum hattında birçok ismin ayrılmasıyla takımdaki tek golcü olarak kalan Seleznyov'un alternatifinin Gençlerbirliği'nden transfer ettikleri Elvis Manu olacağını söyledi. Manu'nun bugüne kadar hiç forvet oynamadığını belirten Susic, "Benim gördüğüm kadarı ile Manu gerçekten iyi bir forvet olabilecek bir oyuncu. İleri uca takviye için ay sonunda kadar zamanımız var" dedi.

Teknik direktör Susic, kafasında Süper Kupa 11'inden 7-8 futbolcunun belli olduğunu söyleyip, bu maçın ardından ligin ilk haftasında Beşiktaş'a konuk olacaklarını hatırlatarak, iki farklı 11 çıkarabileceklerini belirtti.

VAR İYİ BİR SİSTEM

TÜRKİYE'de ilk kez Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak olan Süper Kupa maçında uygulanacak Video Hakem Sistemi'ni (VAR) değerlendiren Saffet Susic, "Bence çok iyi bir sistem. Bunu Rusya'daki Dünya Kupası'nda gördük ve şunu anladık ki hakemler gerçekten her pozisyonu göremiyorlar. Örnekleri de çok, Dünya Kupası'nda goller iptal edildi, penaltılar verildi, ofsaytlar çalındı veya iptal edildi. Dediğim gibi bence çok iyi ve işe yarar bir sistem olacak" dedi.

