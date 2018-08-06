Akhisarspor kupasını aldı

Tolga YANIK / KONYA () - TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı penaltı atışları sonucunda yenen Akhisarsporlu futbolcular, kupayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’in elinden aldı.

TFF Süper Kupası’nı penaltılarla kazanan Akhisarlı futbolcular büyük sevinç yaşadı. Futbolcular, sevinçlerini birbirlerine sarılarak gösterdi. Tribün önünde çevik kuvvet ve güvenlik ekipleri tarafından adeta etten duvar örülürken, taraftarların sahaya girilmesine izin verilmedi. Kupa töreninde ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören, ilk olarak karşılaşmanın hakemleri Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Ümit Öztürk'e plaketlerini verdi. Daha sonra spor yazarları tarafından maçın oyuncusu seçilen Akhisarsporlu Yevgen Seleznyov'a plaketinin verilmesinin ardından platforma çıkan Galatasaraylı oyuncular ve teknik kadroya da madalyaları verildi.

Son olarak platforma çağırılan Akhisarsporlu oyuncular ve teknik kadro, TFF Süper Kupa'yı, Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Demirören’in elinden aldı. Akhisarsporlu oyuncular kupayı havaya kaldırarak mutluluklarını gösterdi. Ardından taraftarlarının bulunduğu tribünlerin önüne koşan yeşil siyahlı futbolcular kupa ile birlikte basın mensuplarına poz verdi. Ardından da kupa ile birlikte sevinç turu attı.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarsporlu oyuncular kupayı havaya kaldırırken başarılarından dolayı oyuncuları alkışladı.