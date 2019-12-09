Akhisarspor kârlı çıktı
AKHİSAR, () - TFF 1'inci Lig'de İstanbulspor'u 90+1'inci dakikada suskun yıldızı Cikalleshi'nin golüyle 4-3 mağlup eden Akhisarspor, zirve yarışında haftanın en kârlı takımı oldu. Yeşil-siyahlı ekibin direkt rakiplerinden Büyükşehir...
AKHİSAR, () - TFF 1'inci Lig'de İstanbulspor'u 90+1'inci dakikada suskun yıldızı Cikalleshi'nin golüyle 4-3 mağlup eden Akhisarspor, zirve yarışında haftanın en kârlı takımı oldu. Yeşil-siyahlı ekibin direkt rakiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor'a 1-0 yenilerek 24 puanda kaldı. Bursaspor da evinde Giresunspor'a 3-2 mağlup olarak 23 puandan çıkamadı. 22 puanlı Cesar Grup Ümraniyespor ise son sıradaki Eskişehirspor'a 3-1 yenilerek sarsıldı.
Kritik İstanbulspor galibiyetiyle 25 puana ulaşan Akhisarspor, rakiplerinin arasından sıyrılıp 25 puanla ikinci sıraya, direkt Süper Lig hattına yerleşti. Akhisar'ın 30 puanlı lider Hatayspor'la arasındaki 5 puanlık fark da daha fazla açılmadı. Akhisarspor'da önceki hafta Ümraniyespor deplasmanında kasık tendonundan sakatlanan Taha'nın devreyi kapattığı öğrenildi. Tecrübeli ön libero bu sezon daha önce bileğinden de sakatlık yaşamıştı.
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