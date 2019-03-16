Akhisarspor - Kasımpaşa: 2-3

Barış GEZİCİ / AKHİSAR ()

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Erdinç Sezertam (xx), Serdar Diyadin (xx)

AKHİSARSPOR: Lukac (x) - Zeki (xxx), Caner (xxx), Lopes (x), Kadir (xx), Rotman (xx), Sissoko (xxx), Serginho (xx) (Dk. 58 Bilal x), Barbosa (x) (Dk. 46 Güray xxx), Manu (xxx) (Dk. 83 Musa), Bokila (xxx)

KASIMPAŞA: Ramazan (xx) - Popov (xx), Veysel (x), Youssef (x), Veigneau (x) (Dk. 76 Perica x), Sadiku (xx), Pavelka (xx), Khalili (xxx), Hajradinovic (x) (Dk. 71 Hafez x), Trezeguet (xxx), Koita (xxx) (Dk. 90+2 Özgür)

GOLLER: Dk. 32 Manu, Dk. 62 (P) Bokila (Akhisarspor) - Dk. 7 Koita, Dk. 87 Khalili, Dk. 90+5 Trezeguet (Kasımpaşa)

SARI KART: Lopes (Akhisarspor)

Spor Toto Süper Lig'de kurtuluş mücadelesi veren düşme potasındaki Akhisarspor, sezonun ikinci yarısında henüz galibiyetle tanışamayan Kasımpaşa'ya evinde son dakikalarda yediği gollerle yenilip büyük avantaj kaybetti: 2-3. Konuk takım henüz 7'nci dakikada Koita'nın golüyle üstünlük sayısını bulurken, Akhisarspor'da Manu 32'nci dakikada attığı golle tabelayı eşitledi. Maçın 60'ıncı dakikasında yeşil siyahlılar penaltı kazandı, 62'de atışı gole çeviren Bokila, tribünleri ayağa kaldırdı. Ancak 87'nci dakikada sahneye çıkan Khalili beraberliği sağladı. Trezeguet ise 90+5'te Akhisarspor'u yıkan isim oldu. Bu sonuçla 21 puanda kalan sonuncu Akhisarspor çok önemli fırsatı kaçırdı. Kasımpaşa ise 2019 yılındaki ilk galibiyetini alıp 34 puana yükseldi, milli maç arasına moralli girdi.

6'ncı dakikada ilk tehlikeli atağı Kasımpaşa geliştirdi. Trezeguet'nin şutunda kaleci Lukac'ın çeldiği top üst direğe çarpıp kornere çıktı.

7'nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kullanılan köşe atışında sağ kanattan Popov'un ortaladığı topa savunma arasından iyi yükselen Koita kafayı vurdu, kaleci Lukac çaresiz kaldı: 0-1.

18'inci dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Pavelka'nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Popov bekletmeden vurdu. Akhisarspor file bekçisi Lukac topu son anda çeldi.

32'nci dakikada maça beraberlik geldi. Bokila ile verkaca giren Manu sol çaprazda topla buluştu, bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

38'inci dakikada Kasımpaşa ikinci gole yaklaştı. Sağ kanattan Popov'un ortalasına Koita müsait durumda kafayı vurdu. Ancak top yan direğin dibinde oyun alanını terk etti.

50'nci dakikada Akhisarspor mutlak golü kaçırdı. Serginho'nun pasında ceza sahasına giren Bokila'nın şutunu Kasımpaşa kalecisi Ramazan ayaklarıyla çıkardı.

52'nci dakikada Kadir'in ceza sahasına ortaladığı topa Güray uçarak kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

56'ncı dakikada Akhisarspor bir kez daha gole yaklaştı. Güray'ın yerden pasında Manu altıpas üzerinde topa vurdu, ancak sonuç gelmedi.

60'ıncı dakikada Akhisarspor penaltı kazandı. Güray'ın ortasında topa hareketlenen Bokila, Veysel'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya beyaz noktayı gösterdi.

62'nci dakikada topun başına geçen Bokila, penaltı vuruşunu gole çevirdi: 2-1.

74'üncü dakikada Bilal'in kullandığı serbest vuruşta, Kasımpaşa kalecisi Ramazan topu son anda köşeden kornere tokatladı.

85'inci dakikada Hafez ceza sahası dışından şansını denedi, top kaleci Lukac'ın kontrolünde üstten auta çıktı.

87'nci dakikada Kasımpaşa skoru eşitliği getirdi. Ceza sahası dışından Khalili'nin vuruşunda savunmaya çarpan top kaleci Lukac'ı yanıltıp filelere gitti: 2-2.

90+5'inci dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Mısırlı Trezeguet'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.

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