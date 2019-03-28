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Akhisarspor ilki başarmaya çalışacak

Erhan KASIRGA / MANİSA,() -  Spor Toto Süper Lig'de 27 sezondur son 8 haftaya düşme hattında son sırada giren takımlar sezon bitiminde küme düştü. Bu sezon 21 puanla puan tablosunda son sıra olan 18'inci basamağa demir atan Akhisarspor,...

Akhisarspor ilki başarmaya çalışacak

Erhan KASIRGA / MANİSA,() - 

Spor Toto Süper Lig'de 27 sezondur son 8 haftaya düşme hattında son sırada giren takımlar sezon bitiminde küme düştü. Bu sezon 21 puanla puan tablosunda son sıra olan 18'inci basamağa demir atan Akhisarspor, ligde kalırsa yıllar sonra bir ilki başaracak. Ligde 1990-91'de Karşıyaka, 1991-92'de Samsunspor, 1992-93'de Konyaspor, 1993-94 sezonunda Karabükspor, 1994-95'te Adana Demirspor, 1995-96'da Eskişehirspor, 1996-97'de Zeytinburnu, 1997-98'de Vanspor, 1998-99'da yine Karabükspor, 1999-2000'de tekrar Vanspor, 2000-01'de Siirt Jetpa, 2001-02'de Yimpaş Yozgatspor, 2002-03'te Kocaelispor, 2003-04'te Elazığspor, 2004-05'te Akçaabat Sebatspor, son 8 haftaya düşme hattında son sırada girip sezon sonu kurtulamadı.
2005-06'da Diyarbakırspor, 2006-07'de Sakaryaspor, 2007-08'de Kasımpaşa, 2008-09'da Hacettepe, 2009-10'da Ankaraspor, 2010-11'de Kasımpaşa, 2012-13 ve 2015-16 sezonlarında Mersin İdmanyurdu, 2013-14'te Kayserispor, 2014-15'te Balıkesirspor, 2016-17'de Adanaspor ve geçen sezon yine Karabükspor, son 8 maça 18'inci basamakta girip küme düşen takımlar oldu. Süper Lig'de 7'nci ve tarihinin en kötü sezonunda kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor, kalan haftalarda zoru başarmaya çalışacak. Önünde zorlu maçları bulunan Akhisarspor, son 8 haftada düşme hattındaki direkt rakipleri olan Göztepe, BŞB Erzurumspor ve Bursaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Akhisarspor küme düşerse tarihinde ilki yaşayacak.

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