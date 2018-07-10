Akhisarspor gelen tekliflere kapalı

AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig'de iç transferde Barbosa, Onur, Aykut ve Hasan Ali'den sonra uzun süredir görüştüğü Serginho'yla da sözleşme yenileyen Akhisarspor, vitrine çıkardığı Miguel Lopes ve Ömer Bayram'a gelen tekliflere ise kapıyı kapattı.

Akhisarspor'da iki yıldır gösterdiği performansla Süper Lig'de birçok ekibin transfer listesine giren Portekizli sağ bek Lopes ve yeşil-siyahlılarda gösterdiği performansla A Milli Takım'a da çağrılan sol bek Ömer'i kesinlikle kadroda tutacaklarını söyleyen başkan Hüseyin Eryüksel, "Biz yollarımızı ayırma kararı aldığımız futbolcuları daha önce açıkladık. Oyuncu satmayı veya başka bir oyuncu göndermeyi düşünmüyoruz. Kadromuzdaki tüm isimler gibi Lopes ve Ömer'e yeni sezonda büyük iş düşecek" dedi.

Sezon bitiminde serbest kalan Muğdat'ı Galatasaray'a, Soner'i Başakşehir'e kaptıran Ege temsilcisi, Olcan, Henrique, Hora, Bokila, Orhan, Alperen'le ise yollarını ayırmıştı.

