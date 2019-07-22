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Akhisarspor forvet ve orta saha alacak

İZMİR, () -  TFF 1. Lig'de yeni sezonda hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak iki kaliteli transfere imza atacaklarını söyledi. Kızılcahamam'da 2 gün sonra tekrar kampa gireceklerini...

Akhisarspor forvet ve orta saha alacak

İZMİR, () - 

TFF 1. Lig'de yeni sezonda hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak iki kaliteli transfere imza atacaklarını söyledi.
Kızılcahamam'da 2 gün sonra tekrar kampa gireceklerini hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Tek hedefimiz Süper Lig'e dönüş yapmak. Elbette Galatasaray'la oynayacağımız Süper Kupa finali de bizim için çok önemli. Sezona kupayla başlamak istiyoruz. Orta saha ve forvete yabancı transferi gerçekleştireceğiz. Orta alanda görev alacak oyuncu için son aşamaya gelindi. Aramıza yeni katılan futbolcularım ile mevcut kadromun kalitesi zaten çok iyi. Kızılcahamam'da 3 hazırlık maçı oynayıp sistemi kuracağız ve Galatasaray'ın karşısına hazır bir takımla çıkacağız" dedi.

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