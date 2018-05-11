Akhisarspor - Fenerbahçe maçının ardından

Okan Buruk: "Takımlar arasında kadro yapısına baktığınızda büyük fark var"

"Artık lig maçına odaklanacağız"

"Oyun olarak baktığımızda rakibimiz iyi oynadı"

Aykut Kocaman: "Akhisar'ı tebrik ediyorum"

"Atmayı becereceksin"

"Çok kuvvetli başlangıç yaparken ataklardan biri gol olunca yıkım oldu"

ALİ DANAŞ / DİYARBAKIR,()

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, kupayı kazanan oyuncularına teşekkür ederek, "Rakibimiz de çok iyi oynadı. Onlar da maçı kazanmayı hak etti. Onları da tebrik ediyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok mücadele ettiler. Takımlar arasında kadro yapısına baktığınızda büyük fark var. Ama oyuncularımın bunu mücadeleleriyle kapatıp kupayı hak ettiler. Akhisar halkına hayırlı olsun. Diyarbakır'da bir Anadolu takımı olarak kupalı kaldırmak ayrı bir mutluluk" diye konuştu.

"ARTIK LİG MAÇINA ODAKLANACAĞIZ"

Daha önce Diyarbakır'da oyuncu olarak da kupa kaldırdığını ifade eden Buruk, "Şimdi teknik adam olarak kazandım. Artık lig maçına odaklanacağız. Ama orada çok zor bir maç bizi bekliyor. Oyuncularıma güveniyorum. Onların istekleri bizi tekrar kazanmaya götürecek" ifadelerini kullandı.

"OYUN OLARAK BAKTIĞIMIZDA RAKİBİMİZ İYİ OYNADI"

Final karşılaşmasında Fenerbahçe'nin de iyi oynadığını ancak pozisyonu gole çeviren tarafın kendileri olduğunu belirten Okan Buruk, "Takımımızın 7 katından çok daha fazla belki de rakibimizin kadro maliyeti. Tabi ki iyi oyuncular var. Ama artık takımlar birbirine yaklaştı. Özellikle Türkiye liginde bunu çok iyi gördük. Takımlar birbirlerini yenebiliyor. Bizim de Fenerbahçe'ye karşı bir psikolojimiz oluştu. Ama oyun olarak baktığımızda rakibimizde iyi oynadı. Kazanan biz olduk. Pozisyonları gole çeviren biz olduk. Bizim için önemli olan Akhisar'ın ekonomik yapısı. Borcu olmuyor olması. Kadromuz ligin en düşük maliyetli takımı. Çok iyi bir yönetim anlayışımız var. Oyuncularımıza verilen sözler tutuluyor. Hem başkan hem yöneticilere hem de Akhisar halkına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Karşılaşmada yaşanan bir pozisyonla ilgili de konuşan Buruk, "O sırada topu bize atmaları gerekiyordu. Bizim oyuncuların attığı bir toptu. Oyun sırasında böyle yanlışlar oluyor. Ben oyunu doğrularıyla değerlendirmek istiyorum. Bu iş biraz daha vicdana kalıyor ama maçın temeli kavgasız geçti" dedi.

AYKUT KOCAMAN: "AKHİSAR'I TEBRİK EDİYORUM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Akhisar takımını tebrik ediyorum. Kazanmayı bilmek kadar kaybetmeyi de bilmek lazım. İyi mücadele örneği gösterdiler. Tebrik ederim. Aynı zamanda hakem heyetini de söylemem lazım. Kısmi hatalar vardı. Bir kısmı da bizim aleyhimizeydi. Ancak esas itibariyle maç yönetim tarzı hakkaniyet içerisindeydi. İyi bir final maçı yönettiğini düşünebiliriz. Onları da tebrik ediyorum."

"ATMAYI BECERECEKSİN"

"Atmayı becereceksin. Atamazsan eğer üstelik böyle de yüzdesel olarak çok da yüksek düzeyde atma yüzdesi olan bir takımla karşılaşınca kaçınılmaz oluyor mağlubiyet. Maçın özeti böyleydi. Atamayana atarlar oyunuydu. Sezonun belki en kuvvetli başlangıçların birini yaptık. 25. dakikaya kadar hemen hemen tek kaleye çevirdiğimiz bir oyun. Çok doğru bir oyun. 3-4 gol olabilecek pozisyon vardı ama olmadı. 25'ten sonra biraz kontrolü kaçırdığımız gerçek. Hem enerji düşüşü oldu. Aynı zamanda Akhisar takımı direk toplarla oynuyordu. Direk toplardan kaleye gidemezlerse ikinci topla hamle yapmaya ve hamlelerini kazanmaya başladılar. Oyun ritmini kaybettik. Arka arkaya top Akhisar'ın ayağında dolaşırken kalemize doğru tehlike gelmeye başladı. Bir tane kafayla geldi, arkasından frikikten gelen top gol sinyalleri gözüküyordu. Aynen de öyle oldu. Sonraki dakikalar çok üretken olmadı. Ortada geçti. Biraz daha gittik rakibin üzerine ama olmadı. İkinci yarı hemen beraberliği yakalayabilmek bizim için şans oldu. Daha sonra oyunu yine tek kaleye çevirdik. Bayağı ciddi ataklar yaptık ancak öne geçme fırsatını yakalayamadık. 60'ncı dakikada direğe çarparak auta giden top 70'nci dakikalarda bu defa ilk gelen top sezonun özeti gibi kalemize girdi. Ondan sonra da zaten oyundaki bütün düzen kayboldu. Atamayana atarlar oyunu oldu, atamadık, atan takımı kutluyorum."

"ÇOK KUVVETLİ BAŞLANGIÇ YAPARKEN ATAKLARDAN BİRİ GOL OLUNCA YIKIM OLDU"

"Çok kuvvetli başlangıç yaparken ataklardan biri gol olunca üzerimizde yıkım oldu. Bu oyuna da yansıdı. Bir daha o enerjiyi toplayamadık. Bu söylediklerim ilk yarı için. İkinci yarı tam tersi oldu. Erken denilebilecek bir dakikada beraberlik şansı bulduk. Ondan sonraki süreç öne geçmek için çok ciddi fırsatlar oluşturdu. Esas problem ikinci yarıdaki beraberliği yakaladıktan sonraki süreçte öne geçme hamlelerinin başarısız olmasıydı. 1-1'den sonraki süreci doğru kullanamadık."

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