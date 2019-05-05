Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-2

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Mehmet Metin (xx)

AKHİSARSPOR: Fatih (xx) (Dk. 54 Lukac x) - Vrsajevic (x), Lopes (x), Caner (xx), Güray (xx), Zeki (x) (Dk. 71 Bokila xx), Sissoko (xx), Barbosa (xx), Bilal (x) (Dk. 81 Serginho x), Regattin (x), Cikalleshi (x)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xx) - Chebake (xxx), Mina (xx), Mustafa (xxx), Bülent (xx), Donald (x) (Dk. 46 Ahmed xxx), Murat (xx), Bifouma (xxx) (Dk. 79 Ömer Şişmanoğlu xx), Aleksic (xxx) (Dk. 89 Eren), Adem (xxx), Kamara (xxx)

GOLLER: Dk. 50 Lopes (K.K.), Dk. 66 Bifouma (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 20 Donald, Dk. 81 Kamara, Dk. 84 Adem (Yeni Malatyaspor), Dk. 34 Lopes, Dk. 61 Bilal (Akhisarspor)

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında son sırada bulunan Akhisarspor, evinde Evkur Yeni Malatyaspor'a da yenildi, bitime 3 hafta kala büyük oranda havlu attı: 0-2. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan maçın gollerini 50. dakikada kendi kalesine Lopes ve 66'ncı dakikada Bifouma attı. Bu skorla Akhisarspor son 3 haftaya 25 puanla, Antalyaspor'u 4-1 yenen kurtuluş hattındaki Göztepe'nin 8 puan gerisinde girerek matematiksel olarak olmasa da psikolojik olarak havlu attı. Ligdeki 7'nci sezonunda küme düşmenin eşiğinde olan Akhisarlı futbolcular maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.

16'ncı dakikada gelişen Akhisar atağında Güray'ın ceza sahası dışından orta şut karışımı vuruşuna kale önünde Cikalleshi dokunamadı.

35'inci dakikada ev sahibinden kaleci Fatih'in uzun pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Cikalleshi'nin şutuna defans ayak koyup topu kornere yolladı.

40'ncı dakikada ev sahibi gole çok yaklaştı. Güray'ın ortaladığı topa Bilal'in kafa şutu üst direkten döndü. Barbosa dönen topa ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Ertaç gole izin vermedi.

İlk yarı golsüz bitti.

49'uncu dakikada Yeni Malatyaspor tehlikeli geldi. Kamara'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bifouma'nın şutunu kaleci Fatih kurtardı.

50'nci dakikada Malatyaspor öne geçti. Orta sahadan atılan topa Mustafa'nın kafa şutunu kaleci Fatih çıkardı, savunmada Lopes'e çarpan meşin yuvarlak, trajik bir şekilde ağlara gitti: 0-1. Gol pozisyonunda Lopes'le çarpışan Fatih, oyuna devam edemeyip kaleyi Lukac'a bıraktı.

66'ncı dakikada fark 2'ye çıktı. Aleksic'in derinlemesine pasıyla ceza sahasına giren Bifouma, karşı karşıya pozisyonda kaleci Lukac'ı avladı: 0-2.

76'ncı dakikada Yeni Malatyalı Aleksic, Adem'in pasıyla takımının üçüncü golünü kaydetti ancak pozisyonu daha sonra VAR'dan izleyen Hakem Hüseyin Göçek, golü geçerli saymadı.

(FOTOĞRAFLI)