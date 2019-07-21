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Akhisarspor, Dany ile devam etmeyecek 

İZMİR, () YENİ sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren 1. Lig ekibi Akhisarspor'da stoper Dany ile yollar ayrılacak. Geçen sezon Ege ekibine gelen 33 yaşındaki stoperin Akhisarspor'da kalmak istediği ancak yabancı kontenjanı kısıtlığı...

Akhisarspor, Dany ile devam etmeyecek 

İZMİR, ()

YENİ sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren 1. Lig ekibi Akhisarspor'da stoper Dany ile yollar ayrılacak. Geçen sezon Ege ekibine gelen 33 yaşındaki stoperin Akhisarspor'da kalmak istediği ancak yabancı kontenjanı kısıtlığı nedeniyle kurmayların Kamerunlu oyuncuyla vedalaşacakları öğrenildi.. Şu an takımda yabancı futbolcular, Lukac, Vrsajevic, Cocalic ve Rotman'ın bulunduğunu ifade eden Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Orta saha ve forvete de yabancı takviyesi yapmayı planlıyoruz. Yabancı sayımızı defansta kullanmayı düşünmüyoruz" dedi. 

İlk etap kampının çok verimli geçtiğini belirten Altıparmak, "Erzurum kampı bitiyor. Takıma 2 gün izin verip ardından 7 Ağustos'a kadar Kızılcahamam'da çalışacağız. Burada 3 hazırlık maçı oynayacağız. İlk karşılaşmamız 27 Temmuz'da Gençlerbirliği ile olacak. Ardından Ankara'da 7 Ağustos'ta Galatasaray'la Süper Kupa finaline çıkacağız. Ciddi bir kamp dönemi geçecek. Finale kadar tüm eksiklerimizi kapatacağız. Tek bir hedefimiz var, o da ligde şampiyonluk. Herkes çok iyi çalışıyor ve motivasyonumuz oldukça yüksek" diye konuştu.  

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