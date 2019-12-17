Akhisarspor'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'e ziyaret
MANİSA, () - TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e dönme mücadelesi veren Akhisarspor'da başkanlık görevini Hüseyin Eryüksel'den devralan Fatih Karabulut, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü...
MANİSA, () -
TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e dönme mücadelesi veren Akhisarspor'da başkanlık görevini Hüseyin Eryüksel'den devralan Fatih Karabulut, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Karabulut ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Ergün'e 45 numaralı Akhisarspor forması ile imzalı top hediye ederken, Başkan Ergün de ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. Ziyarete yeşil-siyahlı kulübün asbaşkanlığına getirilen Hüseyin Eryüksel, Ali Kuloğlu ve yönetim kurulundan Şerafettin İşçi de katıldı. Akhisarspor'da başkanlık görevini devralan Fatih Karabulut'a hayırlı olsun temennilerini ileten Büyükşehir Beledi Başkanı Ergün, "Allah utandırmasın. Başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.
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