Akhisarspor'da umutlar tüketiyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe galibiyetiyle umutlandıktan sonra deplasmanda direkt rakibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, evinde ise Antalyaspor'la 2-1'lik skorlarla yenilen Akhisarspor, kümede kalma umutlarını her geçen hafta azaltıyor.

Çifte kupayla başladığı Süper Lig'deki 7'nci sezonunda kabustan uyanamayan Ege temsilcisi, son 5 hafta öncesi 24 puanla dipten çıkamadı. Düşme hattının tek basamak üzerindeki Bursaspor'un 5 puan gerisinde olan Akhisarspor, haftaya rakibiyle deplasmanda oynayacağı maçı da kaybetmesi durumunda bitime 4 hafta kala matematiksel olarak değilse de psikolojik olarak erken havlu atacak.

Akhisarspor'da Antalyaspor mağlubiyetinin ardından futbolcular sahada büyük üzüntü yaşarken taraftarlar da uzun süredir tepkili oldukları başkan Hüseyin Eryüksel ve ekibini istifaya davet etti. Kümede kalma umutları azalan Akhisar'a teknik direktör Cihat Arslan'la yollar ayrıldıktan sonra yönetimin takımı emanet ettiği Antrenör Cem Kavçak da çare olamadı. Yeşil-siyahlılar, tecrübeli bir teknik adam yerine yola Kavçak yönetiminde devam etme kararı alırken takım ligde genç çalıştırıcıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Ligde küme düşmenin en yakın adayı olmasına rağmen Türkiye Kupası'nda üst üste ikinci kez finale koşan Akhisar, çarşamba günü Ümraniyespor'u 1-0 kazandığı yarı final ilk maçının rövanşında ağırlayacak.