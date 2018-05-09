Akhisarspor'da tarihi gün

AKHİSAR, ()

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda yarın Fenerbahçe'yle tarihinde ilk kez final oynayacak Teleset Mobilya Akhisarspor'da büyük heyecan yaşanıyor. Diyarbakır Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak final maçında ilçede hayat adeta duracak. Kupada üst üste 2 yıl çeyrek final oynadıktan sonra bu sezon 24Erzincanspor, Ankara Demirspor, Boluspor ve Kayserispor'u geçip yarı finalde Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'ı ilk maçta evindeki 2-1 yenilgiye rağmen deplasmanda 2-0 yenerek eleyen Akigo, kupaya uzanırsa yine ilkleri yaşayacak.

Bu yıl ligde oynanan iki maçta da mağlup ettiği Fenerbahçe'yi yenerse tarihinde ilk kez kupayı havaya kaldıracak Akhisarspor, yeni sezonda yine ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak. Kupanın şampiyonu, Avrupa'da direkt gruplarda mücadele edecek. Yeşil-siyahlılar, hem kupa ödülünden hem de UEFA Avrupa Ligi gelirlerinden kasasını dolduracak. Tarihte 56. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nı daha önce 14 farklı takım müzesine götürdü. Ege'den 32 yıl sonra finale çıkan ilk takım olan Akhisar, şampiyon olursa kupayı 38 yıl sonra ilk kez bölgeye getirecek. Ege'den en son Altay, 1980 yılında kupayı kazandı.

EN GOLCÜ İSİM YOK

AKHİSARSPOR'un Türkiye Kupası'ndaki en golcü ismi olan Seleznyov, final maçında forma giyemeyecek. Kupada bu sezon 4 gol atan, devre arasında transfer olduğu Akhisar'ı Galatasaray'la oynanan yarı final rövanş maçında kaydettiği 2 golle finale taşıyan Ukraynalı futbolcu, sarı kart cezalısı durumunda. Akigo'da ligdeki son Galatasaray maçında yedek kulübesinde kırmızı kart gören kaleci Lukac ve sakatlıkları süren Eray ile Serginho da yok. Henrique ise iyileşti. Akhisarspor taraftarları, biletler konusunda kendilerine çifte standart uygulandığı gerekçesiyle finale gitmeme kararı almıştı. Yönetim, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası, Akhisar Ticaret Borsası'nın desteğiyle isteyen taraftarların Diyarbakır'a ulaşımını sağlayacak.