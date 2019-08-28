Son Dakika
Akhisarspor'da Taha imzayı attı
TFF 1'inci Lig ekibi Akhisarspor, Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ön libero Taha Yalçıner ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe altyapısında yetişen 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Muğlaspor,...
SPOR 28.08.2019, 15:10
TFF 1'inci Lig ekibi Akhisarspor, Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ön libero Taha Yalçıner ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe altyapısında yetişen 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Muğlaspor, Adana Demirspor, Samsunspor ve son olarak Alanyaspor'da forma giydi.
Taha, Süper Lig'de 57, TFF 1'inci Lig'de ise 210 maçta görev yaptı. Son 3 sezonu Süper Lig'de geçiren tecrübeli futbolcu, 1'inci Lig'de Karşıyaka ve Samsunspor formalarıyla 4 kez play-off oynadı.
Fenerbahçe altyapısında yetişen 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Muğlaspor, Adana Demirspor, Samsunspor ve son olarak Alanyaspor'da forma giydi.
Taha, Süper Lig'de 57, TFF 1'inci Lig'de ise 210 maçta görev yaptı. Son 3 sezonu Süper Lig'de geçiren tecrübeli futbolcu, 1'inci Lig'de Karşıyaka ve Samsunspor formalarıyla 4 kez play-off oynadı.
28°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 28 Ağustos 2019
|İmsak
|04:47
|Güneş
|06:19
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:53
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0