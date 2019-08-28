Akhisarspor'da Taha imzayı attı

TFF 1'inci Lig ekibi Akhisarspor, Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ön libero Taha Yalçıner ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.Fenerbahçe altyapısında yetişen 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Muğlaspor, Adana Demirspor, Samsunspor ve son olarak Alanyaspor'da forma giydi.Taha, Süper Lig'de 57, TFF 1'inci Lig'de ise 210 maçta görev yaptı. Son 3 sezonu Süper Lig'de geçiren tecrübeli futbolcu, 1'inci Lig'de Karşıyaka ve Samsunspor formalarıyla 4 kez play-off oynadı.