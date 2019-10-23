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Akhisarspor'da Taha döndü
TFF 1'inci Lig'de 16 puanla lider Hatayspor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Akhisarspor'da Taha'nın da iyileşmesiyle takımda eksik kalmadı. Bayburt İl Özel İdare'yle 26 Eylül'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ayak bileğinden...
SPOR 23.10.2019, 13:11
TFF 1'inci Lig'de 16 puanla lider Hatayspor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Akhisarspor'da Taha'nın da iyileşmesiyle takımda eksik kalmadı.
Bayburt İl Özel İdare'yle 26 Eylül'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ayak bileğinden sakatlanıp 1 aydır forma giyemeyen tecrübeli orta saha oyuncusu, takımla antrenmanlara başladı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan yeşil-siyahlılarda kadronun tamamlanmasıyla derin bir nefes alan teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Maçlara hep eksik çıktık. Bazı oyuncularımız geçen sezon Süper Lig'de düzenli forma giyemediği için sakatlık yaşadı. Antrenman tempomuz da ağır. Ancak şimdi tam kadroyuz. Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladık. Bu çıkışı sürdüreceğiz" diye konuştu.
Bayburt İl Özel İdare'yle 26 Eylül'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ayak bileğinden sakatlanıp 1 aydır forma giyemeyen tecrübeli orta saha oyuncusu, takımla antrenmanlara başladı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan yeşil-siyahlılarda kadronun tamamlanmasıyla derin bir nefes alan teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Maçlara hep eksik çıktık. Bazı oyuncularımız geçen sezon Süper Lig'de düzenli forma giyemediği için sakatlık yaşadı. Antrenman tempomuz da ağır. Ancak şimdi tam kadroyuz. Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladık. Bu çıkışı sürdüreceğiz" diye konuştu.
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