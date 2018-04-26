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Akhisarspor'da Soner dönüyor

AKHİSAR, () Spor Toto Süper Lig'de düşme hattına yaklaşan Teleset Mobilya Akhisarspor'da sakatlığı nedeniyle 4 maçtır takımdan ayrı kalan Soner Aydoğdu iyileşti. Son olarak 17 Mart'taki Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyen...

Akhisarspor'da Soner dönüyor

AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattına yaklaşan Teleset Mobilya Akhisarspor'da sakatlığı nedeniyle 4 maçtır takımdan ayrı kalan Soner Aydoğdu iyileşti. Son olarak 17 Mart'taki Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu hafta Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında takımdaki yerini alması bekleniyor. Trabzonspor'dan 2015-16 sezonunun devre arasında Güray Vural'ın satışına karşılık alınan Soner, özellikle bu sezonki çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti.
Süper Lig'de 24 maçta 6 gol, 5 asistle oynayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisar'ın tarihinde ilk kez finale yükselmesine katkı yapan futbolcunun adı lider Galatasaray'la anılıyor. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Orta sahadaki yıldızından yoksun çıktığı son 4 maçta 1 puan alabilen Yeşil-Siyahlı ekip, bitime 4 haftanın kaldığı ligde düşme hattının 3 puan üzerinde bulunuyor.

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