Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
PİYASA - ABD gelişmeleri sonrasında euro 4.80 lirayı aştı
Euro 4.80 lirayı aşarak tarihi...
Şişli'de Kadir İnanır için inşaatın çatısına çıktı
Şişli'de Kadir İnanır için inşaatın...
Karacasu'da taşımalı eğitim gören 183 öğrenci zehirlendi
Karacasu'da taşımalı eğitim gören 183...

Akhisarspor'da seri sonu

AKHİSAR, () - SPOR Toto Süper Lig'de 25'inci haftanın kapanış maçında evinde Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, hem 4 haftalık galibiyet serisini sonlandırdı hem de ilk 5 yolunda önemli bir kayıp yaşadı. Bursaspor,...

Akhisarspor'da seri sonu

AKHİSAR, () - SPOR Toto Süper Lig'de 25'inci haftanın kapanış maçında evinde Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, hem 4 haftalık galibiyet serisini sonlandırdı hem de ilk 5 yolunda önemli bir kayıp yaşadı. Bursaspor, Karabükspor, Konyaspor ve Fenerbahçe galibiyetleriyle rotasını UEFA Avrupa Ligi'ne çeviren Akigolar, 5'inci sıradaki Kayserispor'un 8, 6'ncı Trabzonspor ve 7'nci Göztepe'nin de 6 puan gerisine düştü. Akhisar Stadı'nın hizmete girmesiyle iyi bir hava yakalayan yeşil-siyanlılar ligde ilk kez yeni evinde yenilgiyle tanışmış oldu. Taraftarı huzurunda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalıp Bursaspor ve Konyaspor karşılaşmalarını kazanan Akigo ikinci yarıda ilk kez de kalesinde 3 gol birden gördü. Teknik Direktör Okan Buruk alınan yenilginin ardından karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'ü sert dille eleştirdi. 
Öztürk'ün sezonun ilk yarısında Galatasaray'a deplasmanda 4-2 kaybettikleri maçta çok kötü bir yönetim sergilediğini hatırlatan Buruk, "Bu maçta hangi hakemi istemediğimizi sorsalar, kesin cevabım Ümit Öztürk olurdu. Trabzonspor'un attığı ilk ve 3'üncü golde net fauller vardı, çalmadı. Seleznyov'a yapılan bütün müdahaleleri es geçti. Biz 4 maç üst üste kazanınca Ümit Öztürk'ü hemen kolay bir şekilde atadılar. Elbet Trabzonspor'u kutlarım, haklarını yiyemem. Hakem dışında karşılaşmada her şey gayet güzeldi" ifadelerini kullandı.
Çok top kaptırdıklarını da anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Karşılaşmaya iyi başladık ancak pas hataları ve kaptırdığımız toplar oyunu Trabzon'a döndürdü. Artık bu hafta deplasmanda oynayacağımız Gençlerbirliği maçına odaklanacağız" dedi.
Akhisarspor'da kırmızı kart gören Serginho ise cezalı duruma düştü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314