Akhisarspor'da program netleşti

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Erzurum kampında hazırlanan Akhisarspor'un Avusturya'daki ikinci etap kampında oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Erzurum'da maç yapmayacak yeşil-siyahlılar, ilk etap kampını pazartesi günü noktalayacak. 19 Temmuz Perşembe günü Avusturya'ya gidecek Akhisarspor, bu ülkedeki ilk hazırlık maçında 21 Temmuz'da Rus ekibi Lokomotif Moskova'yla karşı karşıya gelecek.

Akhisarspor, 25 Temmuz'da İngiltere Premier Ligi'nde 2015-16 sezonunda tarihi bir şampiyonluk yaşayan Leicester City'le rakip olacak. Manisa temsilcisi, kamptaki hazırlık maçlarını 27 Temmuz'da Al Duhail, 29 Temmuz'da ise Al Hilal'le oynayıp noktalayacak. 30 Temmuz'da yurda dönecek Akhisarspor, yeni sezon öncesi son ve en ciddi provayı lig şampiyonu Galatasaray'la 5 Ağustos'ta Konya'da oynayacağı Süper Kupa Finali'nde yapacak.

