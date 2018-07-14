Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı

Akhisarspor'da program netleşti

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, () Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Erzurum kampında hazırlanan Akhisarspor'un Avusturya'daki ikinci etap kampında oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.  Erzurum'da maç yapmayacak yeşil-siyahlılar,...

Akhisarspor'da program netleşti

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Erzurum kampında hazırlanan Akhisarspor'un Avusturya'daki ikinci etap kampında oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. 
Erzurum'da maç yapmayacak yeşil-siyahlılar, ilk etap kampını pazartesi günü noktalayacak. 19 Temmuz Perşembe günü Avusturya'ya gidecek Akhisarspor, bu ülkedeki ilk hazırlık maçında 21 Temmuz'da Rus ekibi Lokomotif Moskova'yla karşı karşıya gelecek. 
Akhisarspor, 25 Temmuz'da İngiltere Premier Ligi'nde 2015-16 sezonunda tarihi bir şampiyonluk yaşayan Leicester City'le rakip olacak. Manisa temsilcisi, kamptaki hazırlık maçlarını 27 Temmuz'da Al Duhail, 29 Temmuz'da ise Al Hilal'le oynayıp noktalayacak. 30 Temmuz'da yurda dönecek Akhisarspor, yeni sezon öncesi son ve en ciddi provayı lig şampiyonu Galatasaray'la 5 Ağustos'ta Konya'da oynayacağı Süper Kupa Finali'nde yapacak.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325