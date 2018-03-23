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Akhisarspor'da Okan Buruk hedefi belirledi

Onur ATIŞ / İZMİR, () SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp milli maç arasına 34 puanla 9. sırada giren Teleset Mobilya Akhisarspor'da Teknik Direktör Okan Buruk, hedefi belirledi. "5. OLUP...

Akhisarspor'da Okan Buruk hedefi belirledi

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp milli maç arasına 34 puanla 9. sırada giren Teleset Mobilya Akhisarspor'da Teknik Direktör Okan Buruk, hedefi belirledi.

"5. OLUP AVRUPA KUPALARINA KATILMA ŞANSIMIZI KAÇIRDIK"

Geçen sezon ligi 7. sırada tamamladıklarını belirten Buruk, "Bu sezon da amacımız ilk 7'nin içinde maratonu bitirmek. Önceki hafta evimizde Trabzonspor'a 3-1 yenildik. Ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında uzatmada golü yedik, beraberliğe razı olduk. İkinci yarıda çok iyi bir çıkış yakalamıştık. 5. olup Avrupa kupalarına katılma şansımız çok net vardı. Ancak bu iki karşılaşmayla birlikte avantajı elimizden kaçırdık" yorumunu yaptı.
SON 8 MAÇIN 5'İ İÇERİDE
Önlerinde oynanmamış 8 karşılaşma daha olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Bu müsabakaların 5'i sahamızda. Bizim için ciddi bir avantaj. Her şeye rağmen üst sıralara doğru büyüttüğümüz bir hedef var" ifadelerini kullandı. 8 hafta içinde şampiyonluk yarışı veren Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray ile karşılaşacaklarını bildiren deneyimli teknik adam, "Oynayacağımız maçlar zirve yarışına etki edecek. Ancak bizim için rakiplerin durumu hiç önemli değil. Önemli olan kendimiz için ne yapacağımız. Başarımızı en iyi seviyeye çıkarmalıyız" dedi. Buruk, A Milli Takım'a davet edilen sol bek Ömer Bayram'la gurur duyduklarını da sözlerine ekledi, "En çok yerli futbolcu oynatan kulübümuz. Milli takıma daha fazla oyuncu vermeliyiz" yorumunu yaptı. 

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