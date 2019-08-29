Akhisarspor'da Muhammet'ten imza
Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 1'inci Lig'de ilk 2 haftayı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçen Akhisarspor, Alanyasporlu ön libero Taha Yalçıner'den sonra Giresunspor'dan ayrılan golcü Muhammet Reis'le de sözleşme imzaladı. 35 yaşındaki...
Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 1'inci Lig'de ilk 2 haftayı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçen Akhisarspor, Alanyasporlu ön libero Taha Yalçıner'den sonra Giresunspor'dan ayrılan golcü Muhammet Reis'le de sözleşme imzaladı. 35 yaşındaki golcü, başkan Hüseyin Eryüksel'in katıldığı törenle 1 yıllığına imza attı. Erzurumspor'da kariyerine başlayan deneyimli futbolcu Kocaelispor, Akçaabat Sebatspor, Arsinspor, Konya Şekerspor, Balıkesirspor, Osmanlıspor, Karabükspor, Gazişehir FK ve Giresunspor'da oynadı. Geçen sezon Giresunspor'da 30 resmi maça çıkıp 5 gol atan Muhammet Reis, bu sene ise 2 mücadelede 1 gol kaydetti. Muhammet Reis, kariyerinde Balıkesirspor, Osmanlıspor ve Karabükspor'la üst üste Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.
Akhisarspor, kadrosundaki gençlerden Onurcan'ı Zonguldak Kömürspor'a, Göksu ve Mert Efe'yi ise Yeni Orduspor'a kiralık olarak gönderdi. Transferde Burhan Eşer, Erhan Çelenk, Ergin Keleş, Tolga Ünlü, Uğur Arslan, Gökhan Değirmenci gibi isimleri aldıktan sonra Taha ve Muhammet Reis'e de imza attırıp ligin yaş ortalaması en yüksek, en tecrübeli kadrolarından birini kuran Akhisar'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Kadromuzu yüzde 99 oranında tamamladık. Hedefimiz şampiyonluk ve bu ligde yalnız tecrübeli takımlar hedefe ulaşabiliyor" dedi.
Yeşil-siyahlılar, kulüp logosundaki Akhisar Belediye ve Gençlik Spor yazısını da yalnız Akhisarspor olarak değiştirdi.
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