Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

Akhisarspor'da kombineler satışa çıkacak

AKHİSAR, () Spor Toto Süper Lig'deki 7'nci sezonuna hazırlanan Akhisarspor'da kombine biletler, 20 Temmuz'da saat 11.00'de satışa çıkacak. Akhisar Stadyumu'nda yeni sezonda geçerli olacak kombine kartlar, hizmet bedeli dahil batı kapalı...

Akhisarspor'da kombineler satışa çıkacak

AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig'deki 7'nci sezonuna hazırlanan Akhisarspor'da kombine biletler, 20 Temmuz'da saat 11.00'de satışa çıkacak. Akhisar Stadyumu'nda yeni sezonda geçerli olacak kombine kartlar, hizmet bedeli dahil batı kapalı üst VIP 3 bin 40, batı kapalı VIP 2 bin 540, batı kapalı C, D, I, J bloklar 775, doğu maraton 625, batı kapalı A, B, K, L bloklar 425, güney kale arkası ise 320 TL'den satılacak. 
Kombine biletler, yeşil-siyahlıların tarihinde ilk kez katılacağı UEFA Avrupa Ligi maçlarında geçerli olmayacak. Kartlar yalnız Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kadar olan iç saha karşılaşmalarında kullanılabilecek. Sosyal medyada bazı taraftarlar, kombine fiyatlarına ve Avrupa maçlarındaki bilet uygulamasına tepki gösterdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325