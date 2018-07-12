Akhisarspor'da kombineler satışa çıkacak

AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig'deki 7'nci sezonuna hazırlanan Akhisarspor'da kombine biletler, 20 Temmuz'da saat 11.00'de satışa çıkacak. Akhisar Stadyumu'nda yeni sezonda geçerli olacak kombine kartlar, hizmet bedeli dahil batı kapalı üst VIP 3 bin 40, batı kapalı VIP 2 bin 540, batı kapalı C, D, I, J bloklar 775, doğu maraton 625, batı kapalı A, B, K, L bloklar 425, güney kale arkası ise 320 TL'den satılacak.

Kombine biletler, yeşil-siyahlıların tarihinde ilk kez katılacağı UEFA Avrupa Ligi maçlarında geçerli olmayacak. Kartlar yalnız Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kadar olan iç saha karşılaşmalarında kullanılabilecek. Sosyal medyada bazı taraftarlar, kombine fiyatlarına ve Avrupa maçlarındaki bilet uygulamasına tepki gösterdi.