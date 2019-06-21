Akhisarspor'da iç transfer harekatı

Eryüksel, Göztepe'nin talip olduğu stoper Caner Osmanpaşa'yı ise takımda tutmak istediklerini belirtti. Başkan Eryüksel, Caner'le yaptığı konuşmada tecrübeli futbolcuya, "Sen bu takımın kaptanısın, seni bu takımda istiyorum" mesajı verdi. Caner askerlik görevini tamamladıktan sonra Akhisarspor'la son kez masaya oturacak.
Eryüksel, Göztepe'nin talip olduğu stoper Caner Osmanpaşa'yı ise takımda tutmak istediklerini belirtti. Başkan Eryüksel, Caner'le yaptığı konuşmada tecrübeli futbolcuya, "Sen bu takımın kaptanısın, seni bu takımda istiyorum" mesajı verdi. Caner askerlik görevini tamamladıktan sonra Akhisarspor'la son kez masaya oturacak.