Akhisarspor'da harekat başlıyor

SPOR Toto Süper Lig'e veda ederek 7 sezon sonra 1'inci Lig'e dönen Akhisarspor'da, Mehmet Altıparmak'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından, yeni sezonun planlanmasına başlandı. Son 2 yılda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep'i Süper Lig'e çıkararak büyük başarı elde eden tecrübeli teknik adamın, yönetime iç ve dış transferde geniş çapta rapor verdiği bildirildi. Yeniden Süper Lig'e dönebilmek için güçlü bir kadro kurmayı planlayan yeşil-siyahlıların ay sonuna kadar önemli hamleler gerçekleştireceği ifade edildi.

Önceliği mevcut kadroya verecek kurmayların, Altıparmak'ın takımda kalmasını istediği yabancı futbolcularda bu hafta içinde masaya oturacağı bildirildi. Bilal, Mustafa Yumlu, Kadir, Musa Nizam, Onur ve Zeki gibi yerli isimlerin de takımda tutulacağı vurgulandı. Dış transferde ise öncelikli hedef Altay'ın gol makinesi Marco Paixao olacak. Mehmet Altıparmak'ın da 1'inci Lig'de 29 gol atarak krallık tacını takan 35 yaşındaki Portekizli'yi istediği kaydedildi. Kesenin ağzını açmayı planlayan yönetimin, Altıparmak'ın vereceği listeye göre imza şova başlayacağı dile getirildi.