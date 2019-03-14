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Akhisarspor'da Güray dönüyor Cocalic yok

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, () Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında son sıradan bir türlü kurtulamayan Akhisarspor'da Kasımpaşa'yla cumartesi günü oynanacak hayati öneme sahip 90 dakika öncesi haftalardır sakat olan Güray Vural iyileşti.  Kasımpaşa'yla...

Akhisarspor'da Güray dönüyor Cocalic yok

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()


Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında son sıradan bir türlü kurtulamayan Akhisarspor'da Kasımpaşa'yla cumartesi günü oynanacak hayati öneme sahip 90 dakika öncesi haftalardır sakat olan Güray Vural iyileşti. 
Kasımpaşa'yla 7 Şubat'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında sakatlanıp 6 maçtır forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, yine İstanbul temsilcisine karşı yeşil sahalara dönecek.
Teknik sorumlu Cem Kavçak'ın Güray'ı yedek soyundurup oyunun gidişatına göre ikinci yarıda sahaya sürmesi bekleniyor. Akhisar'da antrenmanda sakatlanan Cocalic ise maç kadrosunda yer almayacak. Yeşil-siyahlılarda Cikalleshi, Mustafa, Bora, Hasan Ali ve Eray'ın da sakatlıkları sürüyor. Fatih ve Josue ise geçtiğimiz günlerde süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

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