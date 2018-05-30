Akhisarspor'da gündem Muğdat

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig ekibi Teleset Mobilya Akhisarspor'da transferin en gözde oyuncularından olan Muğdat Çelik'in durumu önümüzdeki hafta netleşecek.

Yeşil-siyahlılarla sözleşmesi sona erecek Muğdat'ın menajeriyle salı günü bir kez daha masaya oturulacak. Özellikle ikinci yarıda sergilediği performansla hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken 28 oyuncuyu bırakmak istemeyen Akhisarspor, tüm şartları zorlayacak.

Başkan Hüseyin Eryüksel Muğdat'ın yanı sıra teknik direktör Okan Buruk'la da sözleşme yenileyeceklerine inandığını söyledi. Eryüksel, "Okan Buruk hocamızla zaten el sıkıştık. Sadece ufak detaylar kaldı. Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarımız sürüyor. Sözleşmesi sona erecek futbolcuların yine ilk tercihi kulübümüz olacaktır. Devre arasında Kayserispor'dan kiraladığımız Bia'yla ise yola devam etmeyeceğiz" dedi.

