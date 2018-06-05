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Akhisarspor'da görüşme ertelendi

AKHİSAR, () Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'un sözleşmesi biten teknik direktör Okan Buruk'la yapacağı görüşme ertelendi. Tarafların önümüzdeki günlerde son kez masaya oturması bekleniyor. Yönetimin Buruk'a yıllık ücretine kulüp...

Akhisarspor'da görüşme ertelendi

AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'un sözleşmesi biten teknik direktör Okan Buruk'la yapacağı görüşme ertelendi. Tarafların önümüzdeki günlerde son kez masaya oturması bekleniyor. Yönetimin Buruk'a yıllık ücretine kulüp prensipleri gereği yüzde 10 zam yapmayı önerdiği öğrenildi. Akigo'yu tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna taşıyan 44 yaşındaki teknik adamın ise ücretine 2 kat zam istediği iddia edilmişti. Yeni sezonda tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterip lig öncesi şampiyon Galatasaray'la Süper Kupa finali oynayacak Akhisar, 1 Temmuz'da topbaşı yapacak.

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