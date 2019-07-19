Akhisarspor'da gençlere alkış

AKHİSAR, () - TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Erzurum kampında sürdüren Akhisarspor, ilk hazırlık maçında Altınordu'yu 2-1 yenerken kadrodaki gençlerin performansı alkış aldı. Akhisarspor'un gollerini kadrodaki gençlerden Mert Efe Çölbeyi ve Bertuğ Bayar kaydetti. Yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Altıparmak, ilk etap kampı dönüşü gençlerle ilgili kararını verecek.

Akhisarspor'da kiralık olarak gönderilecek ya da yolların ayrılacağı isimler Kızılcahamam'daki ikince etap kampına götürülmeyecek. Yeşil-siyahlılar, kendileri ve kulüpleriyle her konuda anlaşılan Mehmet Altıparmak'ın eski takımı Gazişehir Gaziantep'ten sol kanat Erhan Çelenk ve stoper Uğur Arslan Kuru'ya imza attıracak. Yönetimin yabancı bir golcüyle de temasları sürüyor.