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Akhisarspor'da Eryüksel'e tepki, Kavçak'a alkış

Erhan KASIRGA / MANİSA, () - Spor Toto Süper Lig'de evinde Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilerek bitime 3 hafta kala lige tutunma şansını mucizelere bırakan Akhisarspor'da taraftarlar  Başkan Hüseyin Eryüksel'i istifaya davet etti.  Bu sezon...

Akhisarspor'da Eryüksel'e tepki, Kavçak'a alkış

Erhan KASIRGA / MANİSA, () - Spor Toto Süper Lig'de evinde Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilerek bitime 3 hafta kala lige tutunma şansını mucizelere bırakan Akhisarspor'da taraftarlar  Başkan Hüseyin Eryüksel'i istifaya davet etti. 
Bu sezon alınan kötü sonuçların ardından isyan bayrağını açan yeşil-siyahlı futbolseverler, "Eryüksel istifa" şeklinde tempo tutarken, teknik direktör Cem Kavçak'a ise sevgi gösterilerinde bulundu. Tribünler, "Akhisar'ın çocuğu Cem Kavçak" tezahüratlarıyla stadı inletti. Öte yandan Akhisarspor'un Portekizli sağ beki Miguel Lopes takımın Yeni Malatyaspor karşısındaki kötü performasına dayanamayıp kendisinin değiştirilmesini işaret etti. Teknik ekibin, 'Devam et' uyarısı sonrası Lopes sahada kaldı.

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