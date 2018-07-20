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Akhisarspor'da Eren gündemde

AKHİSAR, () TRANSFERDE son olarak Portekizli orta saha oyuncusu Josue'ye 2 yıllık imza attıran Spor Toto Süper Lig temsilcilerinden Akhisarspor'un, Konyasporla sözleşmesini fesheden Eren Albayrak'ı gündemine aldığı öğrenildi. Yeşil-siyahlıların...

Akhisarspor'da Eren gündemde

AKHİSAR, ()

TRANSFERDE son olarak Portekizli orta saha oyuncusu Josue'ye 2 yıllık imza attıran Spor Toto Süper Lig temsilcilerinden Akhisarspor'un, Konyasporla sözleşmesini fesheden Eren Albayrak'ı gündemine aldığı öğrenildi.
Yeşil-siyahlıların tecrübeli sol bekle masaya oturmaya hazırlandığı, teknik direktör Saffet Susic'in de Eren'i takımında görmek istediği iddia edildi. Bursaspor altyapısında kariyerine başlayan Eren, Trabzonspor, Orduspor, 1461 Trabzon, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Konyaspor formalarını terletti. Süper Lig'de 111 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki sol bek 3 gol attı.

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