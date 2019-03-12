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Akhisarspor'da eksikler can sıkıyor

AKHİSAR, () -  SPOR Toto Süper Lig'de 25. hafta sonunda 21 puanla son sırada kalarak küme düşme korkusunu yakından hissetmeye başlayan Akhisarspor'da Cumartesi günü iç sahada oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi eksiklerin çokluğu teknik...

Akhisarspor'da eksikler can sıkıyor

AKHİSAR, () - 
SPOR Toto Süper Lig'de 25. hafta sonunda 21 puanla son sırada kalarak küme düşme korkusunu yakından hissetmeye başlayan Akhisarspor'da Cumartesi günü iç sahada oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi eksiklerin çokluğu teknik heyeti düşündürüyor.
Mustafa Yumlu ve Eray'ın uzun süreli sakatlıklarının yanında Güray ile Cikalleshi'nin de henüz iyileşemediği yeşil-siyahlılarda Fatih ve Josue ise süresiz kadro dışı durumda. Akhisarspor'da Lopes'in iyileşmesinin ardından Elvis Manu'nun da cezası sona erdi. Manu, teknik heyetin görev vermesi durumunda Kasımpaşa maçında forma giyecek. Kurtuluş barajının 7 puan gerisindeki Akhisarspor, eksiklere rağmen Kasımpaşa'yı yenerek 3 haftalık milli maç arasına biraz olsun moralli girmeyi hedefliyor.

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