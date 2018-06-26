Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya 'Kısa Dönem Askerlik' ...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya...
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik etti
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik...

Akhisarspor'da Deniz sesleri

AKHİSAR, () Spor Toto Süper Lig'de teknik direktörlük görevine Okan Buruk'un yerine Saffet Susic'i getirdikten sonra dış transferde ilk imzayı Kayserispor'dan eski oyuncusu Güray Vural'a attıran Akhisarspor, Antalyaspor'dan Deniz Kadah'ı...

Akhisarspor'da Deniz sesleri

AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktörlük görevine Okan Buruk'un yerine Saffet Susic'i getirdikten sonra dış transferde ilk imzayı Kayserispor'dan eski oyuncusu Güray Vural'a attıran Akhisarspor, Antalyaspor'dan Deniz Kadah'ı da gündeme aldı. 
Hücum hattının önemli isimleri Muğdat, Olcan, Soner'le anlaşamayan, Serginho'yu ikna edemeyip Henrique ve Hora'dan da kulüp bulmalarını isteyen Akhisar, en alternatifsiz yeri haline gelen forvet bölgeler için takviye arayışına girdi. 
Akhisar'ın listesindeki 32 yaşındaki gurbetçi forvet Deniz, geçen sezon Süper Lig'de 25 maçta 9 gol attı. Deniz Kadah, Almanya Bundesliga'da Hannover 96, ülkemizde Çaykur Rizespor formaları da giydi. Akhisaspor'un Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor'da 2016-17 sezonunda 20, geçen sezon 16 gol atan 31 yaşındaki Hollandalı forvet Rydell Poepon'la da ilgilendiği iddia edildi. 
Öte yandan Akhisar, iç transferde Onur, Aykut, Barbosa ve Hasan Ali'yle anlaşmıştı.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325