Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
AK Parti'li Çelik: AB yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi olmayacak
AB Türkiye'ye etki edemez
Oruç Reis'e yeni görev
Oruç Reis'e yeni görev
'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
Terör örgütüne ağır darbe

Akhisarspor'da Dany ve Cikalleshi beklemede

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () TFF 1'inci Lig'de sezona Erzurum kampında hazırlanan Akhisarspor'da geçen yıl Süper Lig kadrosunda yer alan yabancılardan yalnız Dany ve Cikalleshi'nin durumu belirsiz kaldı. Kadrosundaki 14 yabancıdan 8'iyle...

Akhisarspor'da Dany ve Cikalleshi beklemede

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 1'inci Lig'de sezona Erzurum kampında hazırlanan Akhisarspor'da geçen yıl Süper Lig kadrosunda yer alan yabancılardan yalnız Dany ve Cikalleshi'nin durumu belirsiz kaldı. Kadrosundaki 14 yabancıdan 8'iyle yollarını ayırıp Lukac, Vrsajevic, Rotman ve Cocalic'i takımda tutan yeşil-siyahlılarda kulüp bulması istenen Kamerunlu stoper Dany ve 1. Lig'de forma giymeyeceği yönetime bildiren Arnavut golcü Cikalleshi, Akhisar'da özel program dahilinde antrenmanlarını sürdürüyor. Yönetim, sözleşmeleri süren iki futbolcuyla da mutlaka yollarını ayırmayı planlıyor. Transferde kendileri ve kulüpleriyle anlaştığı Gazişehir Gaziantep'ten sol kanat oyuncusu Erhan Çelenk ve stoper Uğur Arslan Kuru'ya imza attıracak Akhisar, kontenjanı boşaltıp yabancı bir golcü alacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.