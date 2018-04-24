Akhisarspor'da Buruk panik yapmıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve düşme hattıyla arasında yalnızca 3 puan fark kalan Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk camianın yüreğine su serpti.

Türkiye Kupası'nda tarihi bir başarı elde edip ilk kez finale kalan yeşil-siyahlıların ligde de toparlanacağını belirten Buruk, "Kalan 4 haftada alacağımız 1 galibiyet bizi kümede tutabilir. Maalesef düşmesi daha önce kesinleşen Kardemir Karabükspor dengeleri çok değiştirdi. Topladığımız 35 puan kötü sayılmaz. Ayrıca altımızda düşme hattına kadar 3 takım yer alıyor. Rakiplerimizin de birbirleriyle oynayacağını düşünürsek tek galibiyet bile bizi ligde bırakır. Ben takımıma güveniyorum. Sıkıntı yaşayacağımıza inanmıyorum" diye konuştu.

Türkiye Kupası finalini 9 Mayıs Çarşamba günü oynayacaklarını hatılatan Buruk, "Finale kadar Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarımız olacak. Bu karşılaşmaları istediğimiz gibi tamamlayıp finale rahat kafayla çıkmak bizim için çok önemli. Önce ligi halledip ardından kupa için mücadelemizi vereceğiz. Finalde rakibimiz kim olursa olsun biz elimizden geleni yapacağız. Sonuçta yarı finalde Galatasaray'ı eledik" diye konuştu.

İç sahada üst üste yaşanan kayıpları da değerlendiren deneyimli teknik adam sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Evimizde Trabzonspor, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Göztepe gibi iyi takımlarla oynadık. Trabzonspor ve Beşiktaş müsabakalarında iyi futbol sergileyememiştik. Başakşehir'e karşı ise pozitif futbol oynadık. Son Göztepe maçında ise sıcak ve nemli bir hava vardı. Bu futbolu olumsuz etkiledi. Ligimiz çok sert geçiyor. Ancak biz kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitirecek potansiyele sahibiz."