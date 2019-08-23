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Akhisarspor'da Burhan Eşer umutlu

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, () - TFF 1'inci Lig'de sezona Adanaspor'u 1-0 yenerek başlayan Akhisarspor'da galibiyet golünü atan isim olan Burhan Eşer, Bursaspor deplasmanı öncesi umutlu konuştu. İlk haftayı 3 puanla kapattıkları için mutlu...

SPOR 22.08.2019, 11:36
Akhisarspor'da Burhan Eşer umutlu

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, () - TFF 1'inci Lig'de sezona Adanaspor'u 1-0 yenerek başlayan Akhisarspor'da galibiyet golünü atan isim olan Burhan Eşer, Bursaspor deplasmanı öncesi umutlu konuştu.
İlk haftayı 3 puanla kapattıkları için mutlu olduklarını belirten Burhan Eşer, "İlk haftalar hep zordur ama sonuçta galibiyetle başlamak önemliydi ve biz de bunu başardık. Tempomuzu yükselteceğiz. Akhisarspor'u hak ettiği Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde devam ediyor. İlk haftayı 3 puanla kapattığımız için mutluyuz. Şimdi önümüzde Bursaspor maçı var, inşallah oradan da istediğimiz skoru alıp yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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