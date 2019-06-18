Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Akhisarspor'da Altıparmak dönemi

ÜST üste 7 sezon mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon küme düşen ve yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Akhisarspor'da, teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi. Başkan Hüseyin Eryüksel,...

Akhisarspor'da Altıparmak dönemi
ÜST üste 7 sezon mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon küme düşen ve yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Akhisarspor'da, teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi. Başkan Hüseyin Eryüksel, dün Ankara'ya giderek son 2 sezonda 1'inci Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep'i Süper Lig'e taşıyan Altıparmak'la el sıkıştı. Yeşil-siyahlılar deneyimli teknik adamla 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Başkan Eryüksel'le ortak hedeflerde olduklarını dile getiren teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Hedefimiz Akhisarspor'u şampiyon yaparak yeniden Süper Lig'e taşımak. Aynı hedeflerde olduğumuz için Akhisar'ı tercih ettim. Akhisarspor gerek seyircisi gerek kulüp yapısı olarak bu hedefi başaracak potansiyele sahip" dedi. Kadroda kalmak isteyenlere kapılarının açık olduğunu ifade eden Altıparmak, "Gitmek isteyenlerle yolumuzu ayıracağız. Önceliğimiz iç transfer" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328