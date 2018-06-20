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Akhisarspor-Buruk hattında 500 bin TL'lik engel

AKHİSAR, () SPOR Toto Süper Lig temsilcilerinden Akhisarspor ile takıma geçen sezon tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandırıp UEFA Avrupa Ligi'ne taşıyan teknik direktör Okan Buruk'un yollarının ayrılmasının perde arkası...

Akhisarspor-Buruk hattında 500 bin TL'lik engel

AKHİSAR, ()

SPOR Toto Süper Lig temsilcilerinden Akhisarspor ile takıma geçen sezon tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandırıp UEFA Avrupa Ligi'ne taşıyan teknik direktör Okan Buruk'un yollarının ayrılmasının perde arkası ortaya çıktı. Yeni sezon ücreti konusunda anlaşamayan taraflardan Akhisarspor'un Okan Buruk'a ilk görüşmede yıllık 1.2 milyon TL önerdiği öğrenildi. Kulüp içindeki ücret dengelerini bozmak istemediklerini söyleyen Başkan Hüseyin Eryüksel'in ikinci görüşmede Buruk'a tekliflerini en fazla 1.5 milyon TL'ye çıkarabileceklerini açıkladığı bildirildi.
Takıma kupa şampiyonluğu ve Avrupa'dan önemli miktarda gelir kazandıran Okan Buruk'un ise 2 milyon TL yıllık ücret talebinde bulunup ısrarcı olduğu, bu nedenle Akhisar cephesinin tecrübeli teknik adamla anlaşmaktan vazgeçtiği belirtildi. Buruk'un ligde birçok teknik adam yüksek ücretle sözleşme imzalarken yönetimin kendisi için 500 bin TL'lik daha fedakarlık yapmamasına şaşırdığı öğrenildi.
Türkiye Kupası'ndan toplam 5 milyon TL gelir elde eden Akhisar, ayak bastı parası olarak 2.6 milyon Euro alacağı UEFA Avrupa Ligi'nden ise toplamda en az 4 milyon Euro gelir hedefliyor.

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