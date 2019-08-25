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Akhisarspor, Bursa deplasmanında
İZMİR, () TFF 1'inci Lig'e düştüğü sezona Adanaspor'u evinde 1-0 yenerek kayıpsız başlayan Akhisarspor, yarın Bursaspor deplasmanında 3 puan arayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı...
SPOR 24.08.2019, 09:56
İZMİR, ()
TFF 1'inci Lig'e düştüğü sezona Adanaspor'u evinde 1-0 yenerek kayıpsız başlayan Akhisarspor, yarın Bursaspor deplasmanında 3 puan arayacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek. Yeşil-siyahlılarda Adanaspor mücadelesinde sakatlanan Bjarnason görev yapamayacak. Transfer yasağını henüz açamayan Bursaspor ilk haftaya genç oyunculardan kurulu kadroyla çıktı. Yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini söyleyen teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Lige alışma döneminde fire vermezsek avantajımıza olur" dedi.
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