Akhisarspor - Boluspor: 0-0

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

STAT: Spor Toto Akhisar Stadı

HAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Cem Özbay (xx)

AKHİSARSPOR: Gökhan (xx) - Alperen (x) (Dk. 64 Tolga x), Cocalic (xx), Uğur (xx) (Dk. 77 Musa x), Vrsajevic (xx), Aykut (xx), Rotman (x) (Dk. 69 Çekdar x), Burhan (x), Muhammet (x), Erhan (x), Ergin (x)

BOLUSPOR: Yavuz (xx)- Fethi (xxx), Burak (xx), Ümit (xxx), Hayrullah (x) (Dk. 84 Mutlu), Dodo (xx), Cumali (xxx), Seth (xx), Bilal (x)(Dk. 64 Mustafa x), Melih (x) (Dk. 73 Hakan Arslan x), Poepon (xx)

SARI KARTLAR: Rotman, Cocalic, Aykut (Akhisarspor), Yavuz (Boluspor)

TFF 1'inci Lig’in 16'ncı haftasında Akhisarspor sahasında konuk ettiği Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.

28'inci dakikada ilk tehlikeli atak Akhisarspor’dan geldi. Muhammet’in kullandığı serbest atışta Boluspor kalecisi Yavuz topu güçlükle çeldi.

45+1'inci dakikada Burhan’ın pasında ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Aykut’un şutu az farkla auta gitti.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

53'üncü dakikada Muhammet’in ceza sahası içinde pasını kontrol eden Rotman’ın şutunu kaleci Yavuz iki hamlede çeldi.

90'ıncı dakikada ceza sahası önünde topu önünde bulan Burhan pasını Ergin’e verdi. Altıpas içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ergin’in cılız şutu Yavuz’da kaldı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.



