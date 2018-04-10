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Akhisarspor, Beşiktaş'a çelme takmayı planlıyor

AKHİSAR, () - SPOR Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a şimdiye kadar iç sahada oynadığı 5 maçın 4'ünde geçit vermeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, şampiyonluk yarışındaki rakibine cuma günü yine çelme takmayı planlıyor. İki  takım arasında...

Akhisarspor, Beşiktaş'a çelme takmayı planlıyor

AKHİSAR, () - SPOR Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a şimdiye kadar iç sahada oynadığı 5 maçın 4'ünde geçit vermeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, şampiyonluk yarışındaki rakibine cuma günü yine çelme takmayı planlıyor. İki  takım arasında şimdiye kadar Akhisarspor'un ev sahibi olduğu karşılaşmalarda taraflar birer galibiyet alırken 3 maçta eşitlik bozulmadı. Beşiktaş, rakibini yalnız geçen sezon 18 Eylül 2016'da oynanan maçta deplasmanda 2-0 yenebildi. 2012-13 sezonunda ev sahibi olduğu mücadeleyi 4-1 kazanan Akhisarspor, 2013-14, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında siyah-beyazlılar karşısında sahadan beraberlikle ayrıldı. Akhisar, 2014-15'teki iç saha beraberliğinde rakibinin şampiyonluk hayallerine de darbe vurdu. 
O sezon son 4 haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde giren Beşiktaş, Akhisarspor'la Manisa'da 1-1 berabere kalınca son 3 hafta öncesi 4 puan geriye düşerek farkı kapatamadı. Beşiktaş, 2015-16 sezonunda ise bitime 4 maç kala Akhisarspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalmasına rağmen bu kez şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.
Taraflar arasında bu sezon ilk yarıda İstanbul'da oynanan maç ise golsüz bitti. Futbolculuk kariyerinde bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen teknik direktör Okan Buruk, rakibin konumunun kendilerini ilgilendirmediğini belirterek, "Ligde çok rahat bir konumda değiliz. Kalan maçlarda en az 2 galibiyet daha almamız gerekiyor. Kazanmak istiyoruz" dedi.
Akhisarspor, Beşiktaş'ı yeni evinde ilk kez ağırlayacak.

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