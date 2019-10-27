Akhisarspor Başkent'te Osmanlıspor'la oynayacak
İZMİR, () - TFF 1. Lig'de geçen hafta evinde Eskişehirspor'u 2-1 yenerek zirve iddiasını sürdüren Akhisarspor yarın deplasmanda Osmanlıspor'la karşı karşıya gelecek. Osmanlı Stadı'nda Kutluhan Bilgiç'in yöneteceği müsabaka saat...
İZMİR, () -
TFF 1. Lig'de geçen hafta evinde Eskişehirspor'u 2-1 yenerek zirve iddiasını sürdüren Akhisarspor yarın deplasmanda Osmanlıspor'la karşı karşıya gelecek. Osmanlı Stadı'nda Kutluhan Bilgiç'in yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Akhisarspor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, teknik direktör Mehmet Altıparmak, Ankara'dan 3 puanla döneceklerini söyledi. Maça çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Altıparmak, "Süper Lig'e yükselme yarışı iyice çekişmeli bir hal aldı. O nedenle kritik maçlara çıkıyoruz. Osmanlıspor saygı duyulması gereken bir rakip. En iyi şekilde mücadelemizi ortaya koyacağız. Takımıma inanıyorum" diye konuştu.
Akhisarspor'un muhtemel ilk 11'i şöyle;
"Gökhan - Vrsajevic, Cocalic, Alperen, Kadir, Aykut, Rotman, Muhammet, Erhan, Burhan, Cikalleshi"
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