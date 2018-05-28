Akhisarspor, Barbosa ile anlaştı

Okan Buruk ile perşembe günü sözleşme yenilenecek

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig’de 6’ncı sezonunu geride bırakan ve gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek Teleset Mobilya Akhisarspor, iç transferde Helder Barbosa’yla anlaşma sağladı. Ay sonunda sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme yenilendi. Başkan Hüseyin Eryüksel, Portekizli Barbosa’nın ardından diğer oyuncularla da masaya oturacaklarını açıkladı. Transferin gözde isimlerinden Muğdat’la da bir görüşme yapacaklarını belirten Eryüksel, teknik direktör Okan Buruk ile ise perşembe günü kontrat tazeleyeceklerini söyledi.