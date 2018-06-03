Akhisarspor, Aykut ve Onur ile görüşecek

İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi iç transfer çalışmalarına başlayıp Barbosa ise kontrat yenileyen Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor, sözleşmeleri biten Aykut ve Onur'u görüşmek için davet etti. İki tecrübeli futbolcuyla hafta içinde masaya oturulacak. Akigo'da sözleşmeleri sona eren Serginho, Muğdat, Olcan Adın ve Soner'in takımda kalmaları ise zayıf ihtimal olarak görülüyor. Brezilyalı Serginho'nun sözleşme yenilemek istediği ancak ailevi sebepler nedeniyle ilk tercihinin ülkesi olacağı öğrenildi. Serginho'nun eşi ve kızının futbolcunun Brezilya'da bir kulüple anlaşması için ısrarcı oldukları belirtildi.

Akhisar yönetiminin teklif sunduğu Muğdat ve Soner'in isimleri Galatasaray başta olmak üzere birçok takımla anılıyor. Soner, yönetime İstanbul'a transfer olmazsa kulüpte kalmaya sıcak bakacağını bildirdi. Olcan Adın'ın kalmasına ise yönetimin sıcak bakmadığı sızan haberler arasında. 2016-17 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan transfer edilen Olcan, geride bıraktığımız sezon sakatlık problemleri yaşayıp özellikle son haftalarda yedek kulübesini mesken tuttu. İç transferde kadronun çoğunun sözleşmesinin zaten devam ettiğini hatırlatan Başkan Hüseyin Eryüksel, "Verebileceğimiz rakamları kabul eden isimler kalacak" dedi.