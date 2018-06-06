Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...

Akhisarspor, Avusturya yolcusu

AKHİSAR, () Spor Toto Süper Lig'de yıllık ücretine yüzde 10 zam teklif ettiği teknik direktör Okan Buruk'la henüz yeniden anlaşamayan Akhisarspor'un kamp programı netleşmeye başladı.  Sezonu 1 Temmuz'da Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde...

Akhisarspor, Avusturya yolcusu

AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig'de yıllık ücretine yüzde 10 zam teklif ettiği teknik direktör Okan Buruk'la henüz yeniden anlaşamayan Akhisarspor'un kamp programı netleşmeye başladı. 
Sezonu 1 Temmuz'da Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde açacak Akhisasrspor, Erzurum ve Avusturya'da çift aşamalı kamp yapmayı planlıyor. 10 Ağustos'taki sezon başlangıcından önce son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak lig şampiyonu Galatasaray'la Süper Kupa finaline çıkacak yeşil-siyahlılar, Avusturya'dan dönüşünü bu maçın tarihine göre belirleyecek. Akhisarspor'un tarihinde ilk kez katılacağı UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri ise 31 Ağustos'ta Monako'da çekilecek kurayla belli olacak. İç transferde Barbosa'yla 2 yıllık sözleşme yenileyen Akhisarspor, Serginho, Muğdat ve Soner'i ise henüz ikna edemedi. Yeşil-siyahlılar Onur ve Aykut'la da masaya oturulacak.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325