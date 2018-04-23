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Akhisarspor ateşle oynuyor

AKHİSAR, () ZİRAAT Türkiye Kupası'nda tarihi bir başarıyla Galatasaray'ı eleyerek finale çıktıktan sonra Spor Toto Süper Lig'de öne geçip Seleznyov'un ayağından penaltı kaçırdığı maçta evinde Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Teleset...

Akhisarspor ateşle oynuyor

AKHİSAR, ()

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda tarihi bir başarıyla Galatasaray'ı eleyerek finale çıktıktan sonra Spor Toto Süper Lig'de öne geçip Seleznyov'un ayağından penaltı kaçırdığı maçta evinde Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, kendini ateşe attı. Ligde galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Akigo, bu skorla son 4 haftaya düşme hattının yalnız 3 puan üzerinde girerek kabus görmeye başladı. Sezonun ikinci yarısında kapılarını açan yeni evi Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynadığı son 4 iç saha maçından yalnız 1 puan çıkarabilen Akigo, 35 puanda kaldı.
Ligde düşme potasındaki Konyaspor, Osmanlıspor ve Alanyaspor'un 32'şer puanı var. Kalan haftalarda 6 yıldır yer aldığı ligde kurtuluşu bir an önce ilan etmeye çalışacak yeşil-siyahlılar, sezonu Yeni Malatyaspor (D), Galatasaray, Kayserispor (D) ve Osmanlıspor maçlarıyla tamamlayacak. Orta sahada Soner, Serginho, Bilal gibi kilit oyuncuların sakatlıklarının bulunduğu Akhisarspor'da Sissoko da Yeni Malatyaspor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü. Orta sahadaki eksiklerin kendilerini etkilediğini söyleyen teknik direktör Okan Buruk, "Bundan sonraki haftalar artık daha önemli hale geldi" dedi. 

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