Akhisarspor arayı boş geçmeyecek

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()
SPOR Toto Süper Lig'de son 8 hafta öncesi 34 puanla 9. sırada yer alan Teleset Mobilya Akhisarspor, sezona verilen milli maç arasını boş geçmeyecek. Teknik heyetin verdiği 3 günlük iznin ardından antrenmanlara yarın Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yeniden başlayacak yeşil-siyahlı ekip, 25 Mart Pazar günü Balıkesirspor Baltok'la hazırlık sınavında karşılaşacak. Spor Toto Akhisar Stadyumu'ndaki özel maç saat 16.00'da start alacak. Akhisarspor, kalan haftalarda maksimum galibiyeti elde ederek önce ilk 10 içinde kalmayı, ardından ilk 5 sırayı yakalamayı hedefliyor.