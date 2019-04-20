Akhisarspor-Antalyaspor maçının ardından

Bülent Korkmaz: Her şey istediğimiz gibi gidiyor

Ercan Kahyaoğlu: Boş alan bırakırsanız geri dönüşü olmuyor

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Akhisarspor sahasında Antalyaspor'a ilk yarıda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Ligde istedikleri konumda olduklarını ifade eden Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Oyuncularımı kutluyorum, istediğimiz bir oyundu. İlk yarıda çok iyi oynadık. Topun hakimiydik, oyunun da hakimiydik. İkinci yarıda golü kalemizde gördükten sonra kalemizde baskı gördük. Akhisarspor da mütevazi bir takım. İyi mücadele ediyorlar. Bu maç onlar için final gibi bir maçtı. Sonuçta kazanan biz olduk. Camiamıza, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ligde şu an her şey istediğimiz gibi gidiyor" dedi.

ERCAN KAHYAOĞLU: BOŞ ALAN BIRAKIRSANIZ GERİ DÖNÜŞÜ OLMUYOR

Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci mağlubiyetini evinde Antalyaspor'dan alarak son 5 hafta öncesi düşme hattında son sıradan kurtulamayan Akhisarspor'da teknik direktör Ercan Kahyaoğlu, "Bu kadar alan bırakarak oynarsanız geriye dönüşü gerçekleştiremiyorsunuz" dedi.

Kahyaoğlu, 90 dakikanın ardından, "Boş alan bırakırsanız oyun size çok enerji harcatmak zorunda kalıyor. 3 gün sonra Türkiye Kupası'nda farklı kulvarda maçımız var. Önemli bir maç, önemli bir rakiple karşılaşacağız. Bu karşılaşmayı unutup kupaya konsantre olacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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