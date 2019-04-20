Akhisarspor-Antalyaspor: 1-2

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Mustafa Sönmez (xx), Asım Yusuf Öz (xx)

AKHİSARSPOR: Lukac (x) - Lopes (xx), Caner (xx), Cocalic (x) (Dk. 28 Vrsajevic xx), Kadir (x) (Dk. 46 Barbosa xx), Serginho (xx), Aykut (x) (Dk. 78 Bokila x), Güray (xx), Sissoko (x), Manu (xx), Cikalleshi (xx)

ANTALYASPOR: Boffin (xx) - Nazım Sangare (xxx), Celustka (xx), Bahadır (xx), Cissokho (xxx), Charles (xx), Hakan Özmert (xx), Serdar Özkan (xx) (Dk. 79 Zeki xx), Fredy (xx) (Dk. 66 Yekta x), Doğukan (xxx) (Dk. 84 Drole), Mevlüt Erdinç (xxxx)

GOLLER: Dk. 7 ve Dk. 40 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor) - Dk. 58 Barbosa (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Sissoko, Serginho (Akhisarspor) - Hakan Özmert, Nazım Sangare (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a yenilerek yeniden düşme hattında son sıraya gerileyen Akhisarspor, evinde Antalyaspor'a da mağlup oldu son 5 hafta öncesi dipten kurtulamadı: 1-2. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıda Antalyaspor'un 7 ve 40'ıncı dakikalarda Mevlüt Erdinç'le bulduğu gollere ev sahibi yalnız 58'inci dakikada Barbosa'yla yanıt verebildi. Bu skorla Akhisarspor, son 5 hafta öncesi 24 puanla son sırada kalırken son 4 maçta 3 galibiyet alan Antalyaspor, puanını 41 yapıp 5'inci sıraya yükseldi.

7'nci dakikada Antalyaspor ilk tehlikeli atakta öne geçti. Cissokho'nun sol çaprazdan ortasını Mevlüt Erdinç ceza sahası içinde kafayla ağlara yolladı, Hakem Bülent Yıldırım pozisyonun başlangıcında el olduğu gerekçesiyle VAR odasıyla temas kurmasının ardından golü verdi: 0-1.

20'nci dakikada Akhisarspor'un sağdan Güray'la kullandığı kornerde kale önünde Cikalleshi'nin kafa şutu üstten auta çıktı.

24'üncü dakikada Akhisar beraberliğe yaklaştı. Güray'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Cikalleshi'nin ceza alanında yerden sektirdiği kafa şutunu kaleci Boffin müthiş bir refleksle kurtardı.

40'ıncı dakikada fark 2'ye çıktı. Doğukan'la verkaç yaparak sağ kanattan hareketlenen Nazım Sangare'nin pasını ön direkte yine Mevlüt Erdinç ağlarla buluşturdu: 0-2.

İlk yarı bu skorla bitti.

58'inci dakikada Akhisarspor golü bulup umutlandı. Güray'ın soldan ortasına ceza sahasında Cikalleshi yükseldi, topu önünde bulup düzelten Barbosa, sert bir şutla kaleci Boffin'i avladı: 1-2.

62'nci dakikada ev sahibinden Vrsajevic'in sağdan ortasına Manu'nun bomboş kafa şutu üstten auta çıktı.

68'inci dakikada Antalyaspor kalecisi Boffin mutlak golü önledi. Güray'ın sağdan kullandığı kornerde Cikalleshi'nin kafa şutunu Boffin son anda çıkardı.

88'inci dakikada Akhisarlı Serginho yaklaşık 25 metre mesafeden kaleyi yokladı, top yandan az farkla auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Antalyaspor deplasmanda Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

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